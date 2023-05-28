الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 28-05-2023 10:45 م

تعليق دوام مدارس بسبب الاحوال الجوية - اسماء "تحديث"

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير تربية ذيبان الدكتور يوسف أبو الخيل، مساء الاحد، بالتنسيق مع متصرف لواء ذيبان احمد الزبون، تعليق الدوام في مدرستي الموجب بسبب الانهيارات التي شهدها طريق الموجب اثر السيول الناتجة عن الهطول المطري الكثيف، حفاظا على سلامة الطلبة.

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وقرر مدير تربية لواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة وبالتنسيق مع الحاكم الإداري تعطيل المدارس في قضاء أم الرصاص ليوم غد الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ بسبب الأحوال الجوية السائدة .

 

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