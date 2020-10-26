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الإثنين، 26-10-2020 08:50 م

تعليق دوام مدرستين في الرصيفة لمدة يومين

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الوكيل الإخباري- علقت مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة، اليوم الاثنين، دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدرستين بعد ثبوت إصابة عاملين فيهما بفيروس كورونا.

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وقالت مديرة التربية والتعليم في اللواء الدكتورة رابعة عبدالله ، إن تعليق الدوام سيكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ولمدة يومين في مدرسة أسماء بنت يزيد الأساسية للبنات بعد ثبوت إصابة معلمة فيها بالفيروس، وفي مدرسة الرشيد الثانوية الأولى للبنين بعد إصابة أحد المعلمين فيها بكورونا.


وأوضحت أن جميع المدارس التي تم تعليق الدوام فيها سابقاً بسبب وجود إصابات بين الكوادر العاملة فيها، عادت إلى العمل اعتباراً من يوم أمس الأحد، وبشكل طبيعي وحسب نظام التناوب في الدوام وفق تعليمات الوزارة.



 




 

 


 

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