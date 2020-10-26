تمديد فترة التسجيل للدورة التكميلية في الرصيفة

الوكيل الإخباري- مددت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة فترة استكمال تسجيل طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية حتى نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.

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وقالت مديرة المديرية الدكتورة رابعة عبدالله اليوم الاثنين، إن التمديد جاء لاتاحة الفرصة لمن سجل إلكترونيا سابقا لاستكمال تقديم أوراقه واعتماد الطلبه رسميا، مبينة أن عملية استكمال الطلبات ستكون في مبنى المديرية بحي الرشيد.



ودعت الطلبة للإسراع باستكمال طلبات التسجيل، والالتزام بالاشتراطات الصحية عند مراجعتهم المديرية بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.



