وزير التربية يحسم الجدل حول سؤال رياضيات التوجيهي

الوكيل الاخباري - اكد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، أن قسم الاختبارات والامتحانات في الوزارة، هو من يقوم باختيار واضعي أسئلة الثانوية، وهم من المشرفين التربويين المختصين في المساق المعني، وإذ ان المشرف كان قد استمر مدة لا تقل عن 15 عامًا في التدريس.



وبين،في تصريحات صحفية ، اليوم الاحد ، أن لجنة الامتحان العام تقوم بوضع الأسس اللازمة لاختيار واضعي أسئلة التوجيهي من المشرفين، مشيرًا إلى أن عدد واضعي أسئلة التوجيهي يبلغ 4 لكل مبحث، ليتم وضع الأسئلة ضمن جدول مواصفات من حيث الوقت اللازم وصعوبة الأسئلة، ومن ثم تراجع الأسئلة وتدقق علميًا ولغويًا.



وأوضح أن "واضعي الأسئلة يقوموا بالتوقيع على نموذج خلو أخطاء، والأسئلة كلها من الكتاب المقرر، وهذا ما دعا في الامتحانات الأخيرة وخاصة للطلبة الذين درسوا مادة من خارج الكتاب، كالدوسيات التي لم تغطي المواضيع ضمن الكتاب".



وأكد عدم وجود أيّ أخطاء علمية في أسئلة التوجيهي، "ما حصل خطأ طباعي - ويقصد مساق الرياضيات-، وناتج عنه مشكلة في السؤال"، مشيرًا إلى أن واضعي الأسئلة قاموا بحل الامتحان قبيل يوم من عقده، حيث تم حل السؤال .

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