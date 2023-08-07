تعميم هام من الجمارك لكل مالكي الشاحنات

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الجمارك ، الاثنين، تعميما لتطبيق رمز إضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة التي تستورد مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.



ويأتي التعميم الذي أصدرت الدائرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

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وأشار التعميم إلى تطبيق الرمز الإضافي 858 على نظام الإعفاءات الإلكتروني لإعفاء الرؤوس القاطرة.



وأوضحت الجمارك أنه بموجب القرار سيتم إعفاء هذه الرؤوس القاطرة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، وبموجب كتب توصية الإعفاء الإلكترونية الصادرة عن وزارة الاستثمار والمعتمدة من مديرية الإعفاءات.



وكان مجلس الوزراء، قرَّر أمس الاحد إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.



