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الأربعاء، 15-02-2023 03:17 م

تعيين نواب لرئيس الجامعة الهاشمية- أسماء

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الوكيل الاخباري- عقد مجلس أمناء الجامعة الهاشمية اجتماعا، يوم الأربعاء الموافق 15-2-2023، برئاسة رئيس المجلس معالي العين الدكتور ياسين الحسبان، وناقش المجلس تنسيبات الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون رئيس الجامعة الهاشمية بشأن تعيين نواب لرئيس الجامعة حيث قرر المجلس تعيين الأساتذة المبينة أسماؤهم أدناه على النحو الآتي: 

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1. تعيين الأستاذ الدكتور خالد حسين أبوالتين الأستاذ في كلية العلوم نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية.


2. تعيين الأستاذ الدكتور محمد سليمان المشاعلة الأستاذ في كلية الهندسة نائباً لرئيس الجامعة لشؤون التخطيط  والتطوير والجودة والتواصل الدولي. 


3. تعيين الأستاذ الدكتور عوني حسين اطردات الأستاذ في كلية الهندسة نائباً لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.


4. تعيين الأستاذ الدكتور وصفي عبدالعزيز الروابدة الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية.

 




 

 


 

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