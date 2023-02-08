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الأربعاء، 08-02-2023 04:43 م

شكاوى من قطع 85 شجرة حرجية في المفرق

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من قيام مجهولين بقطع ما يزيد على 85 شجرة حرجية على الطريق الواقعة غرب منشية بني حسن - قرب دير ورق في محافظة المفرق.اضافة اعلان


وقال المواطنون لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأشجار الحرجية التي قطعت يتجاوز عمرها 45 سنة، وهي تشكل متنفسا طبيعيا للمواطنين في تلك المنطقة وخاصة أنها تشكل غابة جميلة تضم مختلف أنواع الأشجار والحيوانات.

وأضافوا أن الأشخاص الذين قطعوا الأشجار تركوها في مكانها ولم يقوموا بنقلها، وهو ما يؤكد أن الهدف هو الاعتداء على الأشجار وتدميرها.

ودعوا وزارة الزراعة ومديرية زراعة المفرق وقسم الحراج إلى تكثيف الرقابة على الأشجار واتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها من الاعتداءات وقطعها.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن ضبط عصابتين تقومان بقطع أشجار الغابات في العاصمة عمان، مؤكدة أن تتخذ كافة الإجراءات وبالتعاون مع مديرية الأمن العام من أجل حماية الغطاء النباتي والحرجي في كافة مناطق المملكة.

 




 

 


 

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