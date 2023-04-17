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الإثنين، 17-04-2023 10:29 م

تغيير على موعد صرف رواتب الموظفين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر حكومي صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم غد الثلاثاء او بعد غد الاربعاء ، بعد ان كان الموعد السابق يوم الاربعاء او الخميس .
 
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إنه سيتم يوم غدٍ الثلاثاء تحويل رواتب متقاعدي الضمان لشهر نيسان للبنوك.

وذلك لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم والتخفيف من أعبائهم المالية بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد.

ووفقا للحسابات الفلكية من المُتوقع أن يكون يكون يوم الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا يحدد عطلة العيد من الجمعة 21 نيسان الحالي وحتى مساء الإثنين 24 من الشهر ذاته .

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