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الأحد، 09-04-2023 11:26 م

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري إنه سيتم صرف رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر نيسان الحالي يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير .

بدورها اكدت مصادر رسمية مُطلعة لموقع الوكيل الاخباري أن قراراً وشيكاً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سوف يصدر بشأن " تقريب "موعد صرف رواتب الشهر الحالي. 

وأضافت المصادر، أن موعد صرف الرواتب سيكون قبل 21 من نيسان الحالي، أي قبل حلول عيد الفطر السعيد. 

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وأكدت أن هذا القرار يأتي لتمكين متقاعدي الضمان من تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية الخاصة بعيد الفطر، وللتخفيف من أعبائهم المالية. 

 

 

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