موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري إنه سيتم صرف رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر نيسان الحالي يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير .



بدورها اكدت مصادر رسمية مُطلعة لموقع الوكيل الاخباري أن قراراً وشيكاً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سوف يصدر بشأن " تقريب "موعد صرف رواتب الشهر الحالي.



وأضافت المصادر، أن موعد صرف الرواتب سيكون قبل 21 من نيسان الحالي، أي قبل حلول عيد الفطر السعيد.

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وأكدت أن هذا القرار يأتي لتمكين متقاعدي الضمان من تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية الخاصة بعيد الفطر، وللتخفيف من أعبائهم المالية.