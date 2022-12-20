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تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الثلاثاء، 20-12-2022 08:49 ص

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3235.699 طن، توزعت على 1994.143 طن خضار،998.329 طن فواكه، و 243.227 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 220.745 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 37 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 10 إلى 20 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:




 




 

 


 

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