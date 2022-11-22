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الثلاثاء، 22-11-2022 07:44 ص

تعرف على أصناف الخضار التي ارتفعت أسعارها محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3469.008 طن، توزعت على 2021.528 طن خضار،1173.809 طن فواكه، و 273.671 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 847.261 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 75 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


حيث ارتفعت أسعار الخيار ، الكوسا ، الفلفل الحار ، الفلفل الحلو اخضر، جزر ، رمان ، بحسب النشرة.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 



 




 

 


 

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