الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 24-11-2022 07:45 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2967.986 طن، توزعت على 1793.665 طن خضار،891.943 طن فواكه، و 282.378 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 613.617 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 75 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 25 إلى 40 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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