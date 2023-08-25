تفاصيل إنقاذ طفل بعمر سنتين كان محاصرا داخل شقة بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احدى الشقق بمنطقه ماركا .
وعند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز الثماني دقائق تبين بان هناك طفل يبلغ من العمر سنتين محاصرا داخل الشقه حيث عملت فرق الاطفاء على إخراجه .
بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمه له ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ،كما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطره عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة.
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