الجمعة 25-08-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل إنقاذ طفل بعمر سنتين كان محاصرا داخل شقة بعمان

الخصاونة يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

عجلون: بدء فعاليات بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية

بلدية غرب إربد تضاعف موازنتها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان

معهد مهني عجلون يستحدث مشاغل مهنية لمواكبة سوق العمل

الحكومة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2025

بدء فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

فلسطين تطالب بضغط دولي على نتنياهو لاعتقال بن غفير

الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير إسرائيلي

الشرطة الفلسطينية: مقتل فلسطيني طعنا داخل مسجد

الجمعة، 25-08-2023 08:13 م

تفاصيل إنقاذ طفل بعمر سنتين كان محاصرا داخل شقة بعمان

الدفاع المدني 4


 
 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احدى الشقق بمنطقه ماركا .

وعند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز الثماني دقائق تبين بان هناك طفل يبلغ من العمر سنتين محاصرا داخل الشقه حيث عملت فرق الاطفاء على إخراجه .

بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمه له ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ،كما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطره عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

الخصاونة يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

1

عجلون: بدء فعاليات بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية

ج

بلدية غرب إربد تضاعف موازنتها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان

3

معهد مهني عجلون يستحدث مشاغل مهنية لمواكبة سوق العمل

ع

الحكومة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2025

٧

بدء فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

أخبار متعلقة
FeS1uveXgAAsWuh

عامل وطن في الطفيلة يعثر على 67 ألف دينار أمام بنك وهذا ما فعله

yyyyy

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

82022195412213718946

الأمن: تغيير المسرب والتجاوز الخاطئ والسرعات أبرز أسباب الحوادث بالمملكة

111-2

وفاة و3 إصابات بحادث سير بسبب عدم الالتزام بإشارة قف في عمان

مديرية الامن العام

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

7202319144843726746386

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة