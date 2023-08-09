عامل وطن في الطفيلة يعثر على 67 ألف دينار أمام بنك وهذا ما فعله

الوكيل الإخباري - أعاد عامل الوطن خالد السعود مبلغاً مالياً قيمته 67 ألف ديناراً لصاحبه بعد أن عثر عليه أمام احد البنوك في محافظة الطفيلة.



وقال السعود عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاربعاء، إنه وأثناء دخوله للبنك وجد المبلغ المالي، حيث قام بتسليمه على الفور لمدير البنك.



وأضاف أنه وأثناء خروجه صادف صاحب المبلغ والذي كان يبحث عنه ليبلغه أن أمواله التي يبحث عنها تم العثور عليها.

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وأشار إلى أن مخافة الله والنفس العزيزة والأخلاق الحميدة التي تربى عليها هي من خطرت في نفسه والتي جعلته يعيد المبلغ المالي لصاحبه.



ولقي ما قام به عامل الوطن من حسن الأمانة استحساناً كبيراً لمن كان حوله، والذي وصف موقفه بالنبيل.

