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السبت، 16-09-2023 04:10 م

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان مساء السبت ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله اعتداء على سيدة، إذ بالتحقق من الفيديو تبيّن أنّ الحادثة وقعت في منطقة جبل عمان / شارع خرفان على إثر خلاف بين جيران دون إصابات تذكر. 

وأكّد انه تم تحديد اطراف المشاجرة والاعتداء وبالاستفسار منهم افادوا أنّ خلافاً حصل وتم انهاؤه وضبط الشخص الرئيس واحتفظ به داخل المركز الأمني فيما ترفض لغاية الآن السيدة التي ظهرت بالفيديو تقديم شكوى بحقه أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.

وفي وقت سابق قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري أن فيديو المشاجرة الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حدث في منطقة جبل عمان.

وحول تفاصيل المشاجرة قال المصدر ان خلافا وقع بين مجموعة من الأشخاص (جيران)، حيث تم اصطحاب جميع الأطراف إلى المركز الأمني.

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