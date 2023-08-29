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الثلاثاء، 29-08-2023 02:15 م

المتقاعدين العسكريين تعقد دورة أعوان لمكافحة المخدرات

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الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، دورة "أعوان لمكافحة المخدرات للعنصر النسائي"، بمشاركة عدد من المتقاعدات العسكريات في نادي المتقاعدين العسكريين بعمان.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي: " إن الدورة التي أقيمت على مدار يومين، تأتي تأكيدا لمبدأ التشاركية بين مؤسسة المتقاعدين ومختلف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى رفع المستوى التوعوي الأمني عند المتقاعدين وعائلاتهم في كيفية مكافحة آفة المخدرات التي أصبحت تهدد حياة الشباب".


وأضاف أن المتقاعدين لهم دور ريادي في الدفاع عن أمن المجتمع وصحته ومستقبل أجياله، خاصة في مجال مكافحة المخدرات، اتباعاً للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون المتقاعدون العسكريون خط الدفاع الأول في التصدي لهذه الظاهرة.

 




 

 


 

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