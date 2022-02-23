تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بأنه وحسب اخر التحديثات للنماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية والتي تشير الى اندفاع كتلة هوائية باردة من اواسط اوروبا باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حيث تبدأ بالاقتراب من المملكة اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر يوم غد الخميس مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتباراً من يوم الغد .



واضاف آل خطاب بأنه يتوقع في ساعات المساء والليل من يوم غد الخميس تساقط زخات من المطر في الشريط الغربي من المملكة من شمال المملكة حتى الجنوب وقد تشمل مدينة العقبة قد يصحبها حدوث الرعد وتكون غزيرة لفترات محدودة في الفترة المسائية .



وأفاد انه ومع تعمق الكتلة الهوائية الباردة فوق المملكة يوم الجمعة توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية وتعود الاجواء الباردة جداً و الغائمة و الماطرة في أغلب المناطق وتكون غزيرة احياناً خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط زخات البرد .



وأوضح ال خطاب بأن تأثير الحالة الجوية سيضعف يوم السبت مع بقاء الأجواء باردة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة حتى فترة المساء .

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وترجو إدارة الارصاد الجوية المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية والإطلاع على التحذيرات التالية: