تفاصيل عملية الانزال التي نفذها الجيش الاردني في غزة

الوكيل الاخباري - تطلبت عملية إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني غزة /76 في قطاع غزة ترتيبات لوجستية معقدة، وعملية ليست سهلة، وفقا لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، مهند المبيضين.



وقال المبيضين، إنّ إسرائيل تتحمل مسؤولية المساس بأي طرف أو جزء من المستشفى الميداني الأردني غزة /76، قائلا: "تم إبلاغهم بذلك".



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد قال فجر الاثنين، إنّ نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.



وأضاف المبيضين، المساعدات التي تم إنزالها للمستشفى الميداني الأردني "أطنان من المساعدات الطبية والدوائية العاجلة"، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل في غزة كجزء من الرسالة والصوت والموقف الأردني.



وبين أن عملية إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة بواسطة مظلات تم إنجازها بشكل دقيق.

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