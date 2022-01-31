الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

البلبيسي: لا تغيير على البروتوكول الصحي

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الإثنين، 31-01-2022 12:21 م

البلبيسي: لا تغيير على البروتوكول الصحي

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أنه لا يوجد أي تغيير على البروتوكول الصحي المتبع في الأردن. 

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واشار البلبيسي لـ "الوكيل الاخباري" الى ان البروتوكول باق كما هو حتى مع تسجيل إصابتين بالمتحور الخفي ( BA.2) في الأردن.


وشدد على أنه لا داعي للهلع والخوف من هذا النوع، مؤكدا أنه لا يختلف من حيث الاعراض والانتشار والية العلاج عن متحور أوميكرون.


وسجل في الأردن اليوم الاثنين، حالتين من المتحور الخفي . 

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