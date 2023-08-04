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الجمعة، 04-08-2023 12:27 م

تقرير: 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 13-15 مدخنون بالأردن

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الوكيل الاخباري - خلص تقرير للبنك الدولي إلى أن الأردن سجل أعلى معدلات التدخين في العالم، مشيرا إلى أن 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما هم من المدخنين الحاليين في المملكة، وهو أمر اعتبرته المؤسسة المالية "مثيرا للقلق".

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وأشار التقرير ، إلى أن الأردن فيه أكثر من 6 من كل 10 رجال (و41% من إجمالي السكان البالغين) يعاودون التدخين، لافتا النظر إلى أن المملكة سجلت المركز الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معدلات التدخين.


وحذر "من المثير للقلق أن 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما هم من المدخنين الحاليين، وهو اتجاه قد يتفاقم مع الاستخدام المتزايد للسجائر الإلكترونية .


ويرتبط تعاطي التبغ والتدخين بحالة وفاة واحدة تقريبا من كل ثماني وفيات في الأردن، بحسب التقرير الذي قال إن التدخين يكلف الأردن ما يقدر بقرابة 2.67 مليار دولار في صورة نفقات للرعاية الصحية ومقابل فقدان الإنتاجية.


وتحدث التقرير عن محاولة نصف المدخنين الحاليين في الأردن التوقف عن التدخين في الاثني عشر شهرا الماضية، وشاهد 50% من البالغين معلومات عن مكافحة التدخين في أجهزة التلفزيون أو استمع إليها على أجهزة المذياع.

 


ولفت النظر إلى أن "أشد الناس فقرا في الأردن هم من بين أكثر الناس تأثرا بتعاطي التبغ والتدخين، وهم الأكثر استفادة من التخلي عن هذه العادة".


وسلط وزير الصحة فراس الهواري، الضوء على أهمية "الشراكة المثمرة" مع البنك الدولي والتعاون في تنفيذ برامج تدريب مشتركة لبناء قدرات المهنيين وتعزيز اعتماد الحلول الرقمية ومبادئ الاتصال والتواصل لإحداث تغيرات سلوكية واجتماعية، ورفع الوعي العام بين الجماهير حول مخاطر التدخين، على ما ذكر التقرير.


 




 

 


 

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