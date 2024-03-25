تكريم معلمات في مدرسة عين جنا الثانوية

الوكيل الاخباري - كرمت مديرية أوقاف عجلون، اليوم الأحد، الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسة عين جنا الثانوية المختلطة بمناسبة عيد الأم وذكرى معركة الكرامة.

اضافة اعلان



وأكّد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة أهمية دور المرأة وجهودها وعطائها المستمر في تخريج أجيال صناع المستقبل ومساهماتهن في خدمة الوطن ودورهن في التربية والتنشئة لأبنائهن على الخلق والانتماء والولاء للوطن والقيادة، مشيرا إلى أنّ الاحتفاء بعيد الأم وذكرى الكرامة يجسد أسمى معاني الوفاء والحب للوطن وللأم.