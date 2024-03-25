الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تكريم معلمات في مدرسة عين جنا الثانوية

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الإثنين، 25-03-2024 01:41 ص

تكريم معلمات في مدرسة عين جنا الثانوية

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الوكيل الاخباري - كرمت مديرية أوقاف عجلون، اليوم الأحد، الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسة عين جنا الثانوية المختلطة بمناسبة عيد الأم وذكرى معركة الكرامة.

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وأكّد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة أهمية دور المرأة وجهودها وعطائها المستمر في تخريج أجيال صناع المستقبل ومساهماتهن في خدمة الوطن ودورهن في التربية والتنشئة لأبنائهن على الخلق والانتماء والولاء للوطن والقيادة، مشيرا إلى أنّ الاحتفاء بعيد الأم وذكرى الكرامة يجسد أسمى معاني الوفاء والحب للوطن وللأم.

 

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