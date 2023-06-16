تلفريك عجلون يعزز التنمية السياحية في المحافظة

الوكيل الاخباري- مع بدء تشغيل تلفريك عجلون واستقبال الزوار والسياح رسمياً اليوم الجمعة، يعول أبناء المحافظة بأن يساهم هذا المشروع في تعزيز التنمية السياحية وتشجيع الاستثمارات بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة .

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وأكد العديد من ممثلي الفعاليات الرسمية والمهتمين بالشأن السياحي والبيئي، أهمية المشروع الذي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية بضرورة إقامة المشاريع التنموية الجاذبة للاستثمار والقادرة على توفير فرص العمل في ظل الظروف الحالية للحد من الفقر والبطالة وإنعاش القطاعات الاقتصادية والسياحية.



وقال النائب الدكتور بلال المومني، إن محافظة عجلون تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئيه تجعل منها دائما نقطة جذب للزوار والسياح والباحثين عن الراحة والاستجمام، مبينا أهمية تكاتف كافة الجهود من قبل الجهات المعنية والمجتمع المحلي لتنفيذ خطة ترويجية متكاملة للتلفريك والمنطقة المحيطة به والتشجيع على اقامة المشاريع التنموية.



وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إلى أن التلفريك سيرافقه تشغيل مشاريع أخرى من فنادق ومطاعم ومنتجعات سياحية وأسواق تجارية، مؤكدا أن مجلس المحافظة يعطي اهتماما بالقطاع السياحي ومساندة الجهات المعنية لتطوير البنى التحتية المؤدية للمشاريع السياحية ومنها التلفريك .

وبين مدير سياحة عجلون محمد الديك أهمية المشروع الذي يمتاز بموقع مرتفع ومطل على جبال عجلون ووجود مراكز الجذب السياحي القريبة منه مثل القلعة ومركز الزوار وغابات اشتفينا والموقع السياحي البيئي للمحمية، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين باشروا بتنفيذ مشاريع بمحيط التلفريك لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشغيل المتعطلين من أبناء المحافظة .

وقالت صاحبة مشروع بيت المونة الريفي، كفى الزغول، إن هذا المشروع سيكون فرصة للاستمتاع بتجربة ركوب العربة المخصصة من على مرتفعات تكسوها الأشجار والمناظر الطبيعية والعديد من المواقع .

وأشار عضو جمعية نسمة شوق السياحية محمود العبود، إلى أهمية تنشيط السياحة بما يتلاءم مع ميزات المحافظة النسبية السياحية والطبيعية والبيئية، مبينا أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بالترويج للمواقع السياحية والخدمات المقدمة لإطالة مدة اقامة السائح .

يشار إلى أن طول التلفريك يبلغ 2.5 كلم ومدة الرحلة الواحدة 10 دقائق تقريباً.