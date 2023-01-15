تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 8 آلاف شكوى العام الماضي

الوكيل الاخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، العام الماضي، 8158 شكوى تتعلق بخدمات الاتصالات والبريد، مقارنة بـ6978 شكوى تلقتها الهيئة العام قبل الماضي بنسبة زيادة بلغت 17 بالمئة.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنها عالجت 92 بالمئة من الشكاوى الواردة إليها العام الماضي، موضحة أن بعض الشكاوى ما زالت قيد المعالجة ضمن المهل الزمنية الممنوحة للشركات وجزءً منها تتعلق بتغطية الخدمة وهي تحتاج إلى فترات زمنية أطول نسبيا لمعالجتها، وتنفيذ جولات ميدانية وإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة التنسيق مع الشركات ذات العلاقة.



وبينت أن الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت العام الماضي بلغت 6326 شكوى، وشكاوى خدمات الهاتف المتنقل 1634، وشكاوى خدمات الهاتف الثابت 140، وشكاوى خدمات البريد 54، والموافقات النوعية 4 شكاوى.



وأشارت الهيئة إلى وجود زيادة طبيعية في أعداد شكاوى العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبق في ظل انتشار وتنوع خدمات الاتصالات خاصة خدمات الإنترنت التي أصبحت مرتكزا أساسيا في ظل التحول الرقمي واعتماد جميع الأنشطة العامة والخاصة عليها في تسيير الأعمال مثل خدمات الدفع الإلكتروني والتعليم عن بعد.



وأضافت أن ذلك ظهر جلياً من خلال استحواذ شكاوى الإنترنت على نحو 77 من إجمالي الشكاوى المقدمة.



وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها بمهنية وشفافية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.



ودعا المستفيدين من خدمات الاتصالات إلى التحقق من طبيعة الخدمة المقدمة قبل توقيع العقد، ومدى مواءمة الأجهزة معها، وأن يوثق وعود مندوب المبيعات اللفظية على عقد الاشتراك المبرم مع الشركة والاحتفاظ بنسخة منه بعد إبرامه.



كما دعا المواطنين إلى زيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال متابعة حملات توعية تبثها الهيئة باستمرار من خلال التلفزيون والإذاعة وجميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .



وأهابت الهيئة بمشتركي خدمات الاتصالات والبريد، في حال وجود مشكلة في الخدمة، تسجيل شكوى لدى مزودة الخدمة- وليس من خلال المندوب والحصول على رقم لمتابعتها، وفي حال عدم حل الشكوى أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة لذلك؛ تسجيل شكوى رسمية لدى الهيئة ليجري متابعتها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة والمتفق عليها مع جميع الشركات مزودة الخدمة.