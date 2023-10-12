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الخميس، 12-10-2023 02:22 م

تنظيم الاتصالات تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في الرياض

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الوكيل الاخباري - شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع عدد من الوزراء ورؤساء شركات رائدة في القطاع البريدي يمثلون 190 دولة، بفعاليات المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أخيرا.

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وجاء المؤتمر لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية، وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ومناقشة فرص التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد . 

 

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