هيئة الطاقة تراقب الاشعاعات خلال تشغيل المفاعل النووي البحثي - صور

الوكيل الإخباري - قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ممثلة بمديرية المختبرات، برصد ومراقبة الاطلاقات التي قد تنتج أثناء تشغيل المفاعل النووي البحثي باستخدام المختبرات المتنقلة.

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وقالت الهيئة إنه هذه المختبرات المتنقلة تحتوي على أجهزة مسح إشعاعي لقياس الجرعة الاشعاعية المحيطة، كذلك تحتوي على منظومة قياس كمية اليود المشع ومنظومة قياس نظير التريتيوم المشع ومنظومة قياس جسيمات ألفا وبيتا الكلية وكذلك منظومة قياس كل الجسيمات المشعة الموجودة في الهواء.



وتحتوي المختبرات المتنقلة على منظومة رصد جوي متكاملة تحدد اتجاه وسرعة الرياح، الضغط الجوي، درجة الحرارة وكمية الأمطار.



وتعتبر المختبرات المتنقلة من أحدث أجهزة الرصد والقياس الإشعاعي البيئي والتي تستطيع رصد أي تسرب إشعاعي قد يحدث أثناء تشغيل المنشآت النووية مثل المفاعلات النووية.



الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قامت بتنصيب محطة رصد إشعاعي في حرم المفاعل البحثي ومربوطة مباشرة بالإدارة الرئيسية في عمان بالخادم الرئيسي في مديرية المختبرات وكذلك مربوطة بوحدة الطوارئ في الهيئة والتي تعمل على مدار الساعة وترصد هذه المحطة الإشعاعات في المنطقة المحيطة وبشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

