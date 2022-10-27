تنفيذاً لتوجيهات الملك .. مدير إدارة السير يرعى الحملة التوعوية المرورية

الوكيل الإخباري - رعى مدير ادارة السير العميد فراس الدويري صباح اليوم الحملة التوعوية المرورية ( معا نصل آمنين ) والتي تهدف لرفع مستوى الثقافة المرورية والحد من المخالفات والحوادث الخطرة والتي تتزامن مع قرب انطلاق الحملة الشتوية للتدقيق على الصلاحية الفنية للمركبات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في الحفاظ على أرواح المواطنين، وأمنهم وسلامتهم .

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وتأتي الحملة بالتعاون والتنسيق ما بين مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية والإدارات المرورية حيث تم توزيع البروشورات التوعوية على الاخوة السائقين في منطقة دوار الداخلية وعدد من المواقع ، بالاضافة إلى زيارة عدد من المدارس والالتقاء بالطلبة و توعيتهم من خلال كتيبات التوعية المرورية والبوسترات ( مدرستي فرحتي ) و ( لون مع السير ) .



و تسعى هذه الحملة لتحسين الواقع المروري من خلال الشراكة المجتمعية بين جميع المؤسسات أملا في الحد من الظواهر السلبية والممارسات المرورية الخاطئة.

