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الأربعاء، 09-08-2023 07:06 م

تنقلات تشمل مدراء و 27 موظفًا في وزارة السياحة - أسماء

وزارة السياحة


الوكيل الاخباري - قرر وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إجراء تنقلات في الوزارة لمدراء المحافظات و 27 موظفاً، وذلك اعتبارا من الاحد الموافق 13 / 8 / 2023.

وبحسب التشكيلات والتنقلات التي أقرها القيسي، فقد جاءت كما يلي:

يُنقل الموظف عماد احمد عواد الرواحنه مدير مديرية سياحة محافظة العقبة الى مديرية سياحة محافظة البلقاء/ مديراً للمديرية.

يُنقل الموظف حسام الدين علي محمود المحارمه مدير مديرية إدارة المواقع وتطويرها الى مديرية سياحة محافظة جرش/ مديراً للمديرية.

يُنقل الموظف فراس محمد علي خطاطبه مدير مديرية سياحة محافظة جرش الى مديرية سياحة محافظ عجلون/ مديراً للمديرية.

يُنقل الموظف سرور شفيق ساري خشاشنه مدير مديرية سياحة محافظة الزرقاء الى مركز الوزارة / مستشاراً لعطوفة الامين العام للشؤون الادارية.

تُنقل الموظفة عهد علي ابراهيم النيص مدير مديرية سياحة محافظة العاصمة الى مديرية سياحة محافظة الزرقاء/ مديراً للمديرية.

يُنقل الموظف محمد حمد ظاهر الديك مدير مديرية سياحة محافظة عجلون الى مديرية سياحة محافظة المفرق/ مديراً للمديرية.

يُنقل الموظف محمود عبدالرزاق احمد عربيات مدير مديرية سياحة محافظة البلقاء الى مديرية سياحة محافظة العاصمة/ مديراً للمديرية.

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