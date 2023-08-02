شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

الوكيل الإخباري-

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اشتكى زوار لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37 من شح المواصلات العامة التي تربط بين المحافظات ومهرجان جرش.وشكت مواطنة من سكان محافظة اربد من شح خطوط المواصلات العامة للمهرجان مما أجبرها على المبيت بمنزل إبنتها المتزوجة في محافظة جرش.وقالت إنها تشارك بالمهرجان عبر عرضها منتجات العسل، ولكنها اضطرت للابتعاد عن منزلها وابناءها .وأضافت أنه بعد انتهاء الفعاليات لا توجد وسائل نقل عمومي تمكنها من العودة الى منزلها الا باستخدام وسائل نقل خصوصي مرتفعة الأجرة."أنا سيدة لا استطيع الركوب بوسائل نقل خصوصي" وفق المواطنةمواطن من سكان العاصمة عمان قال إنه يضطر للوصول إلى مهرجان جرش والعودة بوسائل نقل خصوصي وبتكلفة مالية مرتفعة.وأوضح أن العديد من أبناء المحافظات لديهم رغبة بزيارة مهرجان جرش، ولكن شح الموصلات والتكلفة المرتفعة لنقل الخصوصي صعب تحقيق رغبتهم.وطالب بإيجاد فنادق مدعومة يستطيع زوار المهرجان المبيت بها، إضافة لتوفير شبكة مواصلات تعمل على مدار الساعة من وإلى المهرجان .