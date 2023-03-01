تنقلات واسعة في الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة ،اليوم الاربعاء، اجراء تنقلات واسعة بين مرتبات الامن العام في مختلف الوحدات والمديريات، وتاليًا الأسماء:



-مقدم إدارة أحمد طالب محمد من إدارة عمليات حفظ السلام إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.



-رائد شرطة حمزة فوزي عبد الرحيم من إدارة حماية الأسرة والأحداث إلى قيادة أمن إقليم الشمال



-رائد إدارة يزيد محمد حمد من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-رائد شرطة بلال غازي سليم من قيادة أمن إقليم الجنوب إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-رائد شرطة أيمن علي محمد من قيادة أمن إقليم الشمال إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث



-رائد شرطة بهاء محمد عبدالله من إدارة السير إلى قيادة شرطة البادية الملكية



-رائد شرطة حسام عدنان عبد الكريم من مديرية التدريب إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-رائد شرطة محمد عبد المجيد فلاح من قيادة أمن إقليم الوسط إلى مديرية العمليات والسيطرة



-نقيب شرطة عمار أحمد علي من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم العاصمة



- نقيب شرطة معتز عادل مصطفى من قيادة أمن إقليم الجنوب إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-نقيب شرطة بلال غازي عبد الرحمن من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم الشمال



-نقيب شرطة أيمن صبحي صالح من إدارة البحث الجنائي إلى قيادة أمن إقليم الشمال



-نقيب شرطة إياد فلاح محمد من إدارة الشرطة السياحية إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة.



-نقيب شرطة ردينة لويس عوده من مكتب المفتش العام إلى قيادة الشرطة النسائية وتلحق بالإدارة الملكية لحماية البيئة.



-نقيب إدارة إبراهيم محمد سليمان من ديوان مديرية الأمن العام إلى قوات الدرك



-نقيب عمليات أحمد أمين علي من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-نقيب شرطة عبد الإله خليل محمد من الإدارة الملكية لحماية البيئة إلى إدارة الشرطة السياحية



-نقيب شرطة جعفر محمد علي من الأمن الوقائي إلى إدارة الشرطة السياحية.



-نقيب مبرمج جعفر محمد محمود من الأمن الوقائي إلى الدفاع المدني



-نقيب درك صالح محمد خلف من الأمن الوقائي إلى قوات الدرك



-ملازم أول مترجم لغة إنجليزية علاء حنا يوسف من ديوان مديرية الأمن العام إلى إدارة عمليات حفظ السلام



-ملازم أول شرطة محمد عطا علي من الأمن الوقائي إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-ملازم أول شرطة عواد شهوان حمدان من الإدارة الملكية لحماية البيئة إلى إدارة الشرطة السياحية.



-ملازم أول شرطة رامي خميس علي من إدارة الدوريات الخارجية إلى قيادة أمن إقليم الشمال.



-ملازم أول شرطة فؤاد زعل سليمان من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل إلى إدارة الدوريات الخارجية.



-ملازم أول عمليات راجح سلامة منيزل من قيادة أمن إقليم الشمال إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة.



-ملازم أول سيطرة إبراهيم علي مجلي من إدارة الدوريات الخارجية إلى قيادة أمن إقليم الشمال.



-ملازم أول إدارة إيناس عطية مفضي من قيادة الشرطة النسائية، وينهى إلحاقها بإدارة الشرطة النسائية وتلتحق بالإدارة الملكية لحماية البيئة.



-ملازم أول شرطة مصطفى إبراهيم محمود من ديوان مديرية الأمن العام إلى مديرية العمليات والسيطرة.



-ملام أول شرطة رمزي رجاء صالح من قيادة أمن إقليم الشمال إلى قيادة أمن إقليم العاصمة .



-ملازم أول شرطة شادن عبد اللطيف محمد سليم من قيادة أمن إقليم الشمال إلى مديرية العمليات والسيطرة / معسكر مديرية الأمن العام.



-ملازم أول شرطة حمزة محمد عبد من قيادة أمن إقليم العاصمة إلى إدارة مركز الإصلاح والتأهيل



-ملازم أول شرطة أحمد زياد حسين من قيادة أمن إقليم الوسط إلى قيادة أمن إقليم العاصمة



-ملازم أول شرطة محمد مصطفى دعمس من إدارة الشرطة السياحية إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة.



-ملازم أول إدارة باسل محمد إسماعيل من إدارة أمن الجسور إلى قيادة أمن إقليم العاصمة



-ملازم أول شرطة خلدون حسين محمد من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل إلى قيادة أمن إقليم الشمال.



-ملازم أول مترجم لغة إنجليزية محمد بدر الدين داوود من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم الوسط.



-ملازم أول إدارة داهود سليمان بشير من ديوان مديرية الأمن العام إلى قوات الدرك



-ملازم أول شرطة عبدالله عادل صبح من قيادة أمن إقليم الشمال إلى مديرية الإسناد اللوجستي.



-ملازم أول إدارة موسى شاهر ارحيل من قيادة أمن إقليم الوسط إلى مديرية الإسناد اللوجستي.



-ملازم أول شرطة فارس خالد يوسف من قيادة أمن إقليم الشمال إلى قيادة أمن إقليم العاصمة.



-ملازم ثاني شرطة أحمد عبدالله محمد من قيادة أمن إقليم العاصمة إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل



-ملازم ثاني شرطة أحمد مصطفى محمد من قيادة أمن إقليم الوسط إلى إدارة المعلومات الجنائية.



-ملازم ثاني إدارة معاوية أحمد عقيل من إدارة حماية الأسرة والأحداث إلى الأمن الوقائي.



-ملازم ثاني تدقيق وإدخال بيانات فالح إبراهيم عقلة من قوات الدرك إلى إدارة الاستراتيجية الأمنية.



-ملازم ثاني شرطة شادي هاني عبدالله من الأمن الوقائي إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-ملازم ثاني شرطة بلال راضي عبد الهادي من قيادة أمن إقليم الجنوب إلى قيادة أمن إقليم الوسط



-ملازم ثاني شرطة فراس خالد محمد من قيادة أمن إقليم العاصمة إلى إدارة الإقامة والحدود



-ملازم ثاني شرطة علي أحمد علي من قيادة أمن إقليم الشمال إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

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