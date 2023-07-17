تنويه امني لجميع مالكي السيارات بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد مندوب الإدارات المرورية على أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات بالإضافة لتجاوز السرعة المقررة أبرز مسببات حوادث السير ليوم أمس الأحد والتي نتج عنها عدة إصابات بشرية.

وشدد مندوب إدارة السير ، اليوم الاثنين، على ضرورة تفقد جاهزية المركبة في فصل الصيف وخاصة نظام التبريد والذي لا يقل أهمية عن تفقدها في فصل الشتاء، تجنباً لتعطلها على الطرق والتي من شأنها اعاقة حركة المرور.

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