تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن فريق تصحيح الأوراق في الوزارة يعمل على قدم وساق لإنهاء المجاميع وتقديمها للجهات المعنية قبل موعد إعلان النتائج المقرر الأربعاء المقبل .



وبين المصدر أن كوادر الوزارة والجهات ذات العلاقة تعمل على تحسين جودة "الموقع الإلكتروني" الخاص بإعلان النتائج لتجنب أي أعطال فنية أو ما شابه .



وأضاف أنه لا مؤشرات في الوقت الحالي حول إعلان النتائج قبيل الساعة الرابعة من مساء الاربعاء .



ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم أن المشتركين سيكونون قادرين على الاطلاع على نتائجهم بدءًا من الساعة الرابعة من مساء الاربعاء على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo).

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