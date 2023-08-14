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تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

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الإثنين، 14-08-2023 04:16 م

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن فريق تصحيح الأوراق في الوزارة يعمل على قدم وساق لإنهاء المجاميع وتقديمها للجهات المعنية قبل موعد إعلان النتائج المقرر الأربعاء المقبل  .
 
وبين المصدر أن كوادر الوزارة والجهات ذات العلاقة تعمل على تحسين جودة "الموقع الإلكتروني" الخاص بإعلان النتائج لتجنب أي أعطال فنية أو ما شابه . 

وأضاف أنه لا مؤشرات في الوقت الحالي حول إعلان النتائج قبيل الساعة الرابعة من مساء الاربعاء .

ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم أن المشتركين سيكونون قادرين على الاطلاع على نتائجهم بدءًا من الساعة الرابعة من مساء الاربعاء على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo).

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