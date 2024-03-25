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الإثنين، 25-03-2024 09:38 م

مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

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الوكيل الاخباري - واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، سلسلة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.

وجمعت الإفطارات التي نظمتها الإدارة، النزلاء وذويهم بأجواء رمضانية وأسرية في مراكز إصلاح وتأهيل الكرك، معان، العقبة، الموقر، قفقفا، واربد، ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية التي انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل، لتشمل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزلاء، ويحافظ على تواصلهم مع أسرهم.

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