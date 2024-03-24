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الأحد، 24-03-2024 09:50 م

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاحد

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الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم جامعة مؤتة/ الجناح العسكري، واطلع على أحدث البرامج والمناهج الدراسية والتدريبية التي يخضع لها التلاميذ.  

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه كل من نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية العميد الركن ثامر ادريس وآمر كلية العلوم الشرطية العميد الدكتور يوسف البداينة ،وبحضور نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور محمد الصرايرة أوضحا خلاله أبرز التطورات والتحديثات التي شهدها الجناح العسكري لجامعة مؤتة ، والتي تهدف إلى رفع درجات الكفاءة والجاهزية العلمية والعملية لمرتبات وتلاميذ الجناح العسكري في جامعة مؤتة .

وأكّد اللواء المعايطة على مكانة جامعة مؤتة منذ تأسيسها ودورها الرئيس في تخريج الضباط الأكفاء المتسلحين بالعلم والمعرفة العسكرية والشرطية ليخدموا وطنهم ومجتمعهم في شتى ميادين الشرف والبطولة.

مشيراً الى الاهتمام والتوجيهات والدعم الموصول للجامعة من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير الامن العام في كل ما من شأنه رفع مستويات التأهيل والتدريب والقدرات وادخال احدث العلوم العسكرية والشرطية.

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