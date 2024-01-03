تنويه هام الى سالكي طريق اربد - عمان

الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة صباح اليوم الاربعاء خاصة من محافظات الشمال باتجاه العاصمة . اضافة اعلان





ونوهت الدوريات خلال تقريرها المروري سالكي طريق اربد /عمان - مثلث كفر خل باتجاه عمان - انها تتعامل مع حادث انحراف صهريج محمل بالاسمنت نتج عنه اغلاقات جزئية لحركة السير .



واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق القطرانة ومدى الرؤية من 100-150 متر مشيرة ان دورياتها بالميدان لتقديم الدلالة اللازمة للسائقين



واوضحت انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع 4 حوادث مرورية نتج عنها اصابة متوسطة ، حيث تعاملت مع حادث تصادم على طريق المطار بين مركبتين ولم ينتج عنه اي اصابات .



كما تعاملت مع حادث تدهور لبكب نقل مشترك على طريق اوتوستراد المفرق - الزرقاء لم ينتج عنه اي اصابات



ووقع حادثي تصادم على طريق اربد - عمان احدهم بين ثلاثة مركبات لم ينتج عنه اي اصابات ، و حادث تصادم آخر لمركبتين نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى

