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الأربعاء، 03-01-2024 08:34 ص

تنويه هام الى سالكي طريق اربد - عمان

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الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة صباح اليوم الاربعاء خاصة من محافظات الشمال باتجاه العاصمة .اضافة اعلان


ونوهت الدوريات خلال تقريرها المروري سالكي طريق اربد /عمان - مثلث كفر خل باتجاه عمان -  انها تتعامل مع حادث انحراف صهريج محمل بالاسمنت نتج عنه اغلاقات جزئية لحركة السير  .

واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق القطرانة ومدى الرؤية من 100-150 متر مشيرة ان دورياتها بالميدان لتقديم الدلالة اللازمة للسائقين

واوضحت انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع 4 حوادث مرورية نتج عنها اصابة متوسطة ، حيث تعاملت مع حادث تصادم على طريق المطار بين مركبتين ولم ينتج عنه اي اصابات .

كما تعاملت مع حادث تدهور لبكب نقل مشترك على طريق اوتوستراد المفرق - الزرقاء لم ينتج عنه اي اصابات

ووقع حادثي تصادم على طريق اربد - عمان احدهم بين ثلاثة مركبات لم ينتج عنه اي اصابات ، و حادث تصادم آخر  لمركبتين نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى

 




 

 


 

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