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السبت، 29-07-2023 01:20 م

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات، أن المدارس الخاصة غير مشمولة ببرامج الفاقد التعليمي، ولذلك سيتمّ تأخير دوام الطلبة فيها إلى 31 آب المقبل.

وأضافت زريقات في تصريحات صحفية اليوم السبت أن دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث سيكون يوم الأحد 13 آب من العام 2023، فيما سيبدأ دوام الطلبة في العشرين من شهر آب المقبل.

وبيّنت زريقات أن أداء الاكمال وتسجيل المنقولين سيكون في يومي 16 و17 آب.

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