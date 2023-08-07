الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

انفجار ضخم يهز ميناء تجاري في تركيا - فيديو

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

تنويه هام للمواطنين الراغبين بشراء أو بيع السيارات بالاردن

الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

قرارات حكومية عاجلة على إثر الاجتماع المشترك الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تنظيم الطاقة تتلقى 4975 طلب ترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي

السعودية تُعد عقوبات مغلظة على مقدمي خدمات الحج دون ترخيص

الإثنين، 07-08-2023 03:28 م

تنويه هام للمواطنين الراغبين بشراء أو بيع السيارات بالاردن

820232184815757737695


الوكيل الاخباري - أكد رئيس قسم المركبات المسروقة في إدارة البحث الجنائي الرائد عبدالله البخيت، ضرورة عدم تسليم المركبة للغير قبل إتمام معاملة البيع وتوثيقها في إدارة الترخيص حتى وإن تم استلام ثمنها أو توقيع عقد بيع خطي تجنبا للمسائلة القانونية.

وأشار البخيت، اليوم الاثنين، إلى أنه جرى تسجيل عدد من قضايا سرقة المركبات بعد أن طلب المشتري تجربتها قبل شرائها وإحالة الجناة بعد ضبطهم للقضاء عن تهمة (الاستيلاء غير المشروع).

وأضاف أن ممتهني جرائم سرقة المركبات المعروضة للبيع هدفهم بيعها لأشخاص آخرين أو التجول بها أو استخدامها لأعمال غير مشروعة.

من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة الترخيص الرائد نادر حجازين أن قانون السير أبطل معاملات نقل ملكية المركبات أو رهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها، ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة ترخيص المركبات والسواقين

وأشار إلى أنه يمكن اللجوء للقضاء المدني لتحصيل الحقوق بحال تم الإخلال بالعقد من قبل إحدى الأطراف قبل تسجيله بإدارة ترخيص المركبات والسواقين.

وأهاب الرائد الحجازين بالمواطنين الراغبين بشراء أو بيع المركبات بضرورة توثيق معاملاتهم على الفور بإدارة الترخيص وعدم الاكتفاء بالاتفاق الخطي أو الشفهي خارج إدارة الترخيص تجنباً لعدم ترتب أي مسائلة قانونية على الطرفين.

ونوه إلى أنه وبإمكان أي شخص تقديم طلب خطي بفحص رقم المحرك ليتم تحويله إلى لجنة فنية وإجراء اللازم بكل سهولة ويسر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
yy

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

0

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

2019_05_17_05_23_31

اربد: مواطنون بأيدون يشكون ضعف ضخ المياه وعدم انتظام البرنامج

1

الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

وزارة التربية والتعليم

قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

bdce50ed-5843-4442-a03b-3d27d00cc0a2

شكاوى من اغلاق فتحة التفاف طريق النعيمة - الرمثا والمفرق – صور

أخبار متعلقة
4202324203441236089000

توضيح هام حول الاعتراض على مخالفات السير

720231224110505756288

توضيح حول اسعار المركبات الكهربائية في الاردن

720233112754951668197

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

main_image606ed2e40b997

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

720233020522958351305

الامن العام يضبط 4 مركبات

5cd558a21f00002f009cdea0

95 % من الحوادث سببها الأفراد .. خبير يوجه نصائح للسائقين عند تعبئة الوقود خلال موجات الحر