تواصل الأنشطة التوعوية في المراكز الشبابية بالكرك

الوكيل الاخباري - واصلت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك، أنشطتها وفعالياتها الثقافية والتوعوية لتمكين الشباب وصقل مواهبهم.



وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال بالمديرية الدكتور ثروت المعاقبة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن مركز "شابات القصر" نظم، بالتعاون مع مدرسة القصر الثانوية للبنات، ورشة توعوية بعنوان "إنجازات المرأة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني"، بمشاركة 20 طالبة.

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