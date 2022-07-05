توجه لوضع حلول لشكاوى المواطنين من شركات التأمين المُتعثرة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر، أن إدارة الرقابة على عمل شركات التأمين في البنك المركزي، تعمل على وضع حلول تنظيمية لشركات التأمين المتعثرة، تهدف لحل الإشكاليات العالقة بين المواطنين وهذه الشركات.

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وكان عدد كبير من المواطنين اشتكوا خلال الفترة الماضية من عدم وفاء شركات التأمين على المركبات من تعويضهم، بعد حوادث سير ودهس تعرضوا لها من مركبات مؤمنة لدى بعض الشركات.



وقال المصدر، إن خطة جديدة وترتيب جديد سيتم الإعلان عنه حول تنظيم ملف التأمين الإلزامي وشركات التأمين المتعثرة.



وأضاف أن لجان مُختصة تدرس الموضوع وتضع التدابير اللازمة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون مماطلة.



وكان موقع "الوكيل الاخباري" آثار بوقتٍ سابق ملف تأخر شركات التأمين صرف التعويضات للمستحقين، والذي مضى على مطالباتهم عدة سنوات دون اتخاذ أي اجراء، خاصة أن بعضهم يعاني من أضرار صحية.