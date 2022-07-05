الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة خلال شهر حزيران

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

توجه لوضع حلول لشكاوى المواطنين من شركات التأمين المُتعثرة

الثلاثاء، 05-07-2022 11:42 ص

توجه لوضع حلول لشكاوى المواطنين من شركات التأمين المُتعثرة

تأمين السيارات ..


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر، أن إدارة الرقابة على عمل شركات التأمين في البنك المركزي، تعمل على وضع حلول تنظيمية لشركات التأمين المتعثرة، تهدف لحل الإشكاليات العالقة بين المواطنين وهذه الشركات.

اضافة اعلان

 

وكان عدد كبير من المواطنين اشتكوا خلال الفترة الماضية من عدم وفاء شركات التأمين على المركبات من تعويضهم، بعد حوادث سير ودهس تعرضوا لها من مركبات مؤمنة لدى بعض الشركات.


وقال المصدر، إن خطة جديدة وترتيب جديد سيتم الإعلان عنه حول تنظيم ملف التأمين الإلزامي وشركات التأمين المتعثرة.


وأضاف أن لجان مُختصة تدرس الموضوع وتضع التدابير اللازمة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون مماطلة.


وكان موقع "الوكيل الاخباري" آثار بوقتٍ سابق ملف تأخر شركات التأمين صرف التعويضات للمستحقين، والذي مضى على مطالباتهم عدة سنوات دون اتخاذ أي اجراء، خاصة أن بعضهم يعاني من أضرار صحية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

صلاة العيد 2 (1)

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

البنك المركزي (5)

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

توجيهي1

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

WhatsApp Image 2022-07-05 at 11.56.55 AM

ورشة عمل حول جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن

أخبار متعلقة
5fcf300a-دنانير-أردنية

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة الشهر الحالي

البنك المركزي (11)

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

a8fa53f60e086a8d44c9066ca8e61e17_L

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

179865

شبكة مؤسسات التمويل الأصغر تنفي تأجيل القروض اسوة بالبنوك

620221214017617910037

مصدر: قرار تأجيل القروض يشمل شركات التمويل

البنك المركزي (5)

المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع المركزي الإماراتي لتعزيز العلاقات المالية والمصرفية