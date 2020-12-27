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الأحد، 27-12-2020 11:50 ص

توجيهات صادرة عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

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الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاحد، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2019.

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واكد رئيس الوزراء لدى تسلمه في مكتبه برئاسة الوزراء صباح اليوم، التقرير من رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي واعضاء مجلس الهيئة، التزام الحكومة بمحاربة جميع اشكال الفساد وحماية المال العام من اي اعتداءات وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش .


واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بالتعاون الكامل مع الهيئة في ترسيخ وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتعزيز الحاكمية الرشيدة في الجهاز الاداري واوساط القطاع الخاص باعتبارها قيمة اصيلة في مجتمعنا الاردني، منبها من ان اغتيال الشخصية يعد نمطا من انماط الفساد.


ولفت الخصاونة الى ان زيارته للهيئة في بدايات عمل الحكومة يبعث برسالة واضحة على دعم وتأييد الحكومة لعمل الهيئة وجهودها في محاربة الفساد.


ووجه الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل وبكل جدية مع التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير والعمل على معالجتها .


 




 

 


 

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