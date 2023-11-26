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الأحد، 26-11-2023 08:42 م

الخصاونة: نعمل على إيجاد بدائل إذا انقطع الغاز المتدفق من إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن الأردن يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاه المملكة، مشيرا إلى تواصل مع دولتين عربيتين في هذا الصدد.

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وقال الخصاونة في تصريحات تلفزيونية، إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل "ليست على طاولة الإلغاء"، مشيرا إلى أن الأردن يحترم التزاماته التعاقدية.


واتفاقية الغاز موقعة بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بحسب ما ذكر الخصاونة.


وتحدث عن مخاوف أردنية من انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، لكنه قال: "لم نر أي بوادر تقول إن هذا الأمر سيحصل".
الخصاونة قال إن الأردن "يخطط لمختلف السيناريوهات والاحتمالات في ظل عدوان وحرب" مستمرة على قطاع غزة.


واستطلع الأردن "عددا من البدائل التي لها كلف مالية أعلى" إذ تصل إلى 45 مليون دينار شهريا إذا انتقلنا للغاز المسال و115 مليون دينار شهريا إذا انتقلنا إلى الديزل" على ما شرح الخصاونة، لكنه جدد التأكيد بأن "لا مؤشر لانقطاع الغاز".


وقال إن الأردن "تحدث مع دولتين في الخليج العربي وأبدوا الاستعداد لتلبية احتياجاتنا من هذه الكميات (من الغاز) إن وصلنا لمثل هذه المحطة".

 

ويملك الأردن حاليا احتياطي من الغاز يكفيه لـ 65 يوما لتشغيل الطاقة الكهربائية في المملكة، وفق الخصاونة.

 




 

 


 

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