توجيهات من رئيس الوزراء بشأن طلبة الجامعات

الوكيل الاخباري - زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، وافتتح الجداريَّة الثَّلاثينيَّة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الجامعة.



وخاطب الخصاونة الشَّباب من جامعة آل البيت، أنتم الرِّهان في التغيير، والدَّولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد ضامنة وممكِّنة لانخراطكم الفاعل في العمل الحزبي والحياة السِّياسية في إطار التَّحديث الشَّامل.



فيما أكد خلال لقائه الطَّلبة أوائل الكُليَّات في جامعة آل البيت ضرورة انخراط الشَّباب في مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة؛ باعتبارهم محرِّك التَّغيير والتَّحديث الشَّامل الذي يحتاجه المجتمع.



وقال، إن الجامعات مُلزَمة بمواءمة أنظمتها مع نظام ممارسة العمل الحزبي في الجامعات؛ بما يحفِّز الشَّباب على المشاركة في العمل الحزبي والحكومة لن تسمح بأيِّ مضايقات تعيق انخراط الشَّباب في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة.



وأضاف، أن رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطَّلبة عليهم مسؤوليَّات لتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع الطَّلبة على الانخراط في العمل الحزبي والسِّياسي.

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