الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الملك يحدد موعد الانتخابات النيابية القادمة

الثلاثاء، 05-09-2023 05:43 م

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

8202315203110187737511


الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن سيادة القانون تعتبر أولوية، وليست تعبيراً عن الحالة الأمنية فقط، بل تتعدى ذلك إلى مناحي الحياة كافة، من خلال تطبيق النظام والتنسيق والتعامل بمؤسسية مع القضايا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لمحافظة الزرقاء ولقائه الحكام الإداريين والمجلسين الأمني والتنفيذي للمحافظة، وعددا من شباب المحافظة، للحديث عن منظومة التحديث السياسي والتوجه العام للدولة بالارتقاء الإداري والتنموي والأمني والاجتماعي والثقافي وتحفيز الانخراط بالعمل الحزبي.

وتحدث الفراية عن أهمية تعزيز شعور المواطنة، حيث إن سيادة القانون والشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص في كافة مجالات الحياة، من شأن كل ذلك تعزيز شعور المواطنة وتطبيق القانون بعدالة على المواطنين بدون تمييز، مؤكداً أن قيمة الإنسان في وطنه بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الوطن وبقدر احترامه للقوانين والأنظمة.

وقال "إننا مقبلون على تطبيق قوانين مهمة، من شأنها الإسهام بتطور الأردن وتعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومنها قانون السير"، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية لتطبيق بنود هذا القانون ومحاسبة المخالفين، حيث يهدف القانون بالأساس لحماية المواطنين من خلال الحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المئات سنوياً وتخلف العديد من الإصابات والضحايا.

وبين الفراية ضرورة ممارسة كل مسؤول وقيادي دوره بشكل فاعل ووفق تسلسل هرمي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة الأردنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة لتحقيق المصلحة العامة وأداء الواجبات على أكمل وجه، خاصة أنه لولا الأجهزة التنفيذية والأمنية، لما كان هذا الهدوء والاستقرار الأمني الملحوظ.

وأكد أن الحاكم الإداري يمثل جلالة الملك وهو رأس الإدارة العامة في المحافظة، حيث يتعين عليه التعامل بمؤسسية وتراتبية وفق الهيكل التنظيمي والإداري حتى يتم فهم التعليمات وتنفيذها بالشكل المطلوب، موضحاً أن العمل وفق الأولويات يختصر الوقت والجهد ويجنبنا الضغوطات، إذ ان أولوية الحكومة هي تطبيق القانون والتعليمات مع مراعاة القدرات وتوزيع الجهد "الاقتصاد بالجهد".

وأشار الفراية إلى ان الأردن يمر بحالة من الهدوء الأمني الذي يعد ترجمة حقيقية للسياسة الحصيفة للدولة الأردنية بكامل مؤسساتها، مع المشاكل والتحديات التي تطرأ بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي بالأردن مستقر، رغم ما يحيط بالأردن من نزاعات وصراعات، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتي تفتقر لها عديد من دول الجوار.

وقال إن تحديث المنظومة السياسية يعتبر خياراً إستراتيجياً للدولة، وإنه لا تضييق على الحريات وممارسة العمل الحزبي، بل تقوم الدولة على تحفيز المواطنين والشباب والقطاع النسائي للانخراط بالأحزاب التي تعتبر الوسيلة المثالية للوصول إلى حكومات برلمانية ذات برامج وطنية، مبينا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

ولفت إلى أن الأردن لديه قيادة حكيمة ومقومات حباه الله بها من أبرزها الاستقرار السياسي والأمني والطبيعة الجميلة والشعب الطيب المعطاء، ما يجعله وجهة سياحية واستثمارية مهمة، حيث استخدم المعابر البرية والبحرية والجوية ما يقارب مليوني مسافر خلال هذا العام بزيادة عن العام الماضي.

وأشار الفراية إلى قانون الأحزاب الذي تم وضعه بنوايا صادقة من أجل التحديث السياسي، مبينًا أن هنالك 41 مقعدا للقائمة الوطنية، واشترط القانون أن تكون سيدة من ضمن الأسماء الثلاثة الأوائل بالقائمة وسيدة أخرى ضمن الأسماء الثلاثة التالين وتقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية، يتم اختيار امرأة واحدة من كل دائرة على مقعد (الكوتا).

وتابع، أن الأمين العام للحزب لا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين، مؤكدا أهمية انخراط الشباب والفتيات بالعمل الحزبي باعتبارهم رافعة أساسية للتحديث السياسي، كما تطرق إلى أهمية غرس ثقافة العمل لدى الشباب، حيث يستطيع الشاب البحث عن أي فرصة عمل متاحة.

اضافة اعلان


وبين الفراية ضرورة تطوير قدرات ومهارات الشاب، بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل، لأن تطوير المهارة وزيادة الكفاءة يفتح آفاقاً كبيرة أمام الشاب للعمل.

واستمع الوزير إلى مداخلات المدراء التنفيذيين والخدمات التي يتم تقديمها لمواطني محافظة الزرقاء كل في مجال اختصاصه، كما ناقش مع الشباب أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

720231910910958446394

الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب

1

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

8202327164943534870148

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

WhatsApp Image 2023-09-05 at 17.06.24

مهيدات يرعى إشهار دراسة بحثية لتقييم فعالية النمط الغذائي اليومي للأطفال

327218_3_1624196023

وزير الشؤون السياسية يلتقي ممثلي المجتمع المحلي في الطفيلة

أخبار متعلقة
8202312123916623982988

وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية

8202312123916623982988

الفراية : الحكومة جاءت بهذا القانون بسبب الظروف المالية الصعبة

72023894440917048452

وزير الداخلية يوضح حول التأشيرة الالكترونية

الأمن العام

الامن يحقق بعد العثور على فتاة متوفية داخل منزلها