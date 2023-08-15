وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية



الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ نظام تقسيم الدوائر الانتخابية جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام.



وأضاف الفراية في تصريحات صحفية أن منظومة التحديث السياسي هي رؤية لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ وشكلت لها لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المجتمع المختلفة، حيث نتج عنها توصيات تتعلق بالانتخاب والأحزاب.



وبين الفراية، أنه يوجد عوامل كثيرة اخذت بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهي، "ديموغرافية، واعداد الناخبين في كل دائرة، والاتساع الجغرافي والتنمية، والمناطق الأقل والأكثر تنمية، والتواصل الاجتماعي ما بين مكونات المناطق المختلفة مع المحافظة".



وأشار، إلى أن تكون سمة الانتخابات برامجية سياسية وليست سمة تتسم بالهويات الفرعية.



ولفت، إلى أن المادة 72 من قانون الانتخاب تقول "على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي جاء إصدار هذا النظام تطبيقا لهذه المادة".

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