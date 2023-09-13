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توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

الأربعاء، 13-09-2023 03:36 م

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

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الوكيل الاخباري - استقبل وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة،بحضور وزير الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وحضر اللقاء السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض الفراية خلال اللقاء، العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا على التواصل المستمر بين كافة الجهات بين البلدين لتعزيز التعاون بينهما.

وهنأ الفراية وزارة الحج والعمرة السعودية بالنجاح الكبير والاستثنائي التي حققته خلال استضافتها لحجاج بيت الله هذا العام رغم الاعداد الكبيرة والغير مسبوقة وما يتبعها من اجراءات لغايات تسهيل حركتهم وحفظ امنهم باعتبار هذا النجاح هو للعرب جميعا.

واكد الفراية حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية وخاصة الامور المتعلقة بالمعابر الحدودية والتحديات التي تواجهها بما ييسر على قاصدى بيت الله الحرام، من الحجاج الاردنيين والفلسطينيين ومناطق 48 وبعض الجنسيات الاخرى.

وشدد الفراية على حرص الاردن الشديد بحفظ الامن على كل المعابر الحدودية مع كافة دول الجوار وعدم السماح لمهربي المخدرات والاسلحة خاصة من الجانب السوري بادخال اي ممنوعات للاردن او دولة اخرى، مشيرا الى التنسيق النوعي والمستمر مع الجانب السعودي على المنافذ الحدودية الثلاث التي تربط بين البلدين لمنع اي عملية تهريب وادخال المخدرات الى الخليج العربي .

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