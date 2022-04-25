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الإثنين، 25-04-2022 05:57 م

توزيع طرود خير في إربد

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الوكيل الاخباري - وزع فرع هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، اليوم الاثنين، 200 طرد خيري على عائلات فقيرة لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد.

وقال منسق فرع إربد، سامر مراشدة، لوكالة (بترا)، إن توزيع الطرود يأتي ضمن سلسلة أنشطة تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، لتمكين العائلات المحتاجة من تأمين احتياجاتها من المواد الأساسية والتخفيف عنها من الأعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تواجهها.

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