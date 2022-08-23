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الثلاثاء، 23-08-2022 02:24 م

توسيع مظلة مبادرة حقق العام الحالي لتشمل جميع مديريات التربية والتعليم

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الوكيل الإخباري - أعلنت مبادرة "حقق" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، توسيع مظلة المبادرة لهذا العام لتشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن.

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وبحسب بيان صحفي، وصل عدد المدارس المشاركة في المبادرة 273 مدرسة للفوج السادس عشر، الأمر الذي مكّن أكثر من 4000 طالب وطالبة من الانضمام للمبادرة وبنسبة إناث 50% من المشاركين.


ونظمت المبادرة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم احتفاليّة بمناسبة يوم الشباب الدولي.


وقال البيان إنه تم تنفيذ الفعاليّة في مخيم الأميرة بسمة الكشفي "دبين" على هامش المخيم التدريبي لفرسان وفارسات مجالس المبادرة المنتخبة لعام 2022.


وأشار إلى أن المخيم التدريبي تضمن تنفيذ عدد من الفعاليات وورش العمل للفرسان والفارسات بشكل منفصل، ناقشت فيه مواضيع مختلفة مثل المواطنة والقيادة والخدمة المجتمعية، والمشاركة السياسية بالإضافة إلى تنفيذ مسير للمشاركين في غابات دبين للتدريب على مهارات الكشافة والتخييم، كما نفّذ المشاركون عدد من الأعمال التطوعية في المخيم كزراعة الأشجار، ورسم الجداريات وأعمال الدهان، وحملات التنظيف.


ولفت البيان إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الشريك المنفّذ لمؤسسة ولي العهد في مبادرة حقق، من خلال الاتفاقيّة المبرمة بينهما والتي نصّت على تفعيل المنهاج التدريبي للمبادرة، وتخصيص وقت ضمن برنامج النشاطات التابع للوزارة، بهدف إدماج مفاهيم المواطنة والقيادة المجتمعية.


مبادرة حقق هي مبادرة شبابية تم إطلاقها بهدف تعزيز منظومة القيم الموروثة من تاريخنا عند الشباب والشابات في الأردن، وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين لوطنهم، ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة.

 




 

 


 

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