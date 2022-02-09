توصية بتأجيل دوام المدارس في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الدكتور محمد الطراونة أخصائي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة ان الارتفاع في اصابات كورونا في الاردن والفحوصات الايجابية الى 30% مؤشر خطير .



واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الرقم الفعلي لاصابات كورونا في الاردن اكبر من الرقم الذي يتم الاعلان عنه ، خاصة ان الاسر الاردنية اذا اصيب فيها شخص لا يقوم جميع افراد الاسرة بالفحص واعلان اصابتهم .



وبين ان اعراض اوميكرون تشبه اعراض الاصابة في الرشوحات الموسمية ، وهنا لا يمكن التمييز بينها ، وفي المدارس تكون العدوى اكبر ، حيث يتم نقل العدوى من الطلبة الى المرضى وكبار السن في المنازل ، وتعرضهم الى التهاب رئوي ، الامر الذي قد يسبب ضغطاً على المنظومة الصحية والمستشفيات بالمملكة .



واشار ان الطلبة يذهبون الى غرف صفية بشكل متكرر وهي غير مهوية ، مشيراً إنه من غير المناسب عودة الطلبة في ظل ارتفاع عدد الإصابات ، موصياً بتأجيل دوام المدارس حتى استقرار الحالة الوبائية بالاردن ، خاصة اننا لم نصل الى ذروة الموجة بعد .



كما اوصى الطراونة بضرورة تطوير البروتوكول العلاجي في المملكة والحصول على العلاجات الجديدة لفيروس كورونا التي تم التوصية بها من قبل دول العالم ، والالتزام في ارتداء الكمامة ، والتخفيف من التجمعات ، والاقبال على التطعيم وتلقي الجرعة المعززة .

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