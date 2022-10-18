الثلاثاء 18-10-2022
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صُلح عمَّان تستمع لخبير بناء في قضية إنهيار بناية في اللويبدة
توضيح امني حول لقاء الوحدات والفيصلي القادم
ما هي التهم والعقوبة المتوقعة لمالك مقهى استخدم صور النقد للدعاية؟.. قانوني يجيب
الصدفة تنقذ طالبة بلعت لسانها في الكرك
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أخبار الشركات
البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يجددان اتفاقية دعم برنامج "العودة إلى المدرسة"
جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تحصدُ المركز الأول في مسابقة البرمجة الوطنية بفئة المتقدمين
كابيتال بنك يرعى حفل جمعية الشمس المشرقة الخيري في جبل نيبو
إدارة مكافحة المخدرات تطلق يوماً توعوياً في مدارس اليوبيل بالتعاون مع شركة زين
كورونا
كورونا
أمريكا .. تطوير سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%
أسوء نسخة جينية .. "XBB " متحور جديد لكورونا عالمياً
الادعاء العام الأوروبي يحقق في عمليات شراء لقاحات كوفيد
المانيا تعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا
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