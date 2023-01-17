الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 03:55 م

توضيح بشأن العسكريين في معدل الضمان .. سنة خدمة إضافية لمن هم على رأس عملهم

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي إن مشروع قانون معدل لقانون الضمان جاء ترجمة للمكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للأبنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

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وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، مع الشمالي لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

 

ويهدف التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.


يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

 



 




 

 


 

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