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الخميس، 22-12-2022 08:44 ص

الشمالي : إعادة النظر بامتحان الهيئة العليا للمحاسبة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إنه سيتم إعادة النظر في الامتحان المقدم للهيئة العليا للمحاسبة، إضافة إلى تعزيز المحاسبين المعتمدين، مؤكدًا أهمية مواكبة المتغيرات الدولية.

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وجاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة "القانونية النيابية"، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور غازي الذنيبات، واصلت خلاله مُناقشة مواد القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية.


وقال الذنيبات أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت على مهنة المُحاسبة، وتلك المتوقع حدوثها، بُغية أخذ القرار المناسب بشأن هذه المهنة.


 




 

 


 

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